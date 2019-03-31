"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 31 марта.

26-31 марта – на ледовой арене "Луми" пройдут матчи Открытого турнира по хоккею с шайбой среди мужских команд.

26-31 марта – в Национальном музее Карелии состоится акция "Весенние каникулы вместе с музеем".

10.00 – в стартовом городке "Фонтаны" пройдет торжественное закрытие спортивного фестиваля "Зимние Фонтаны – 2019". Награждение победителей фестиваля начнется в 13.30.

14.00 – в Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова на ул. Ленинградской, 16 состоится гала-концерт и награждение победителей IX Международного фестиваля музыкантов – исполнителей на духовых и ударных инструментах, инструментах эстрадного оркестра и традиционных (народных) духовых инструментах "Серебряные звуки".