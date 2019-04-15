"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 15 апреля.

С 15 по 19 апреля в Карелии пройдет республиканская неделя охраны труда и Всероссийская акция "Неделя без турникетов".

В Петрозаводске стартуют соревнования первенства Северо-Западного федерального округа по боксу среди юношей 2005-2006 года рождения.