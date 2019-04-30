"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 30 апреля.

10.00 – в администрации Петрозаводска пройдет городское тематическое совещание "Организация весенних работ по благоустройству Петрозаводска".

15.30 – в Центре воинской славы Петрозаводска на пр. Ленина, 2 состоится школа молодого учителя "Ресурсные возможности Центра воинской славы в деятельности учителя, классного руководителя".

16.00 – в администрации Петрозаводска пройдут публичные слушания по вопросу размещения памятной стелы "Город воинской славы".

16.00 – в "Точке кипения" на пр. Ленина, 31 состоится лекция "Формы и методы финансовой поддержки общественных молодёжных проектов".

16.00 – в парке Ямка пройдет акция "Чистый Петрозаводск".

18.00 – в Карельской государственной филармонии ожидается программа "Головокружение": концерт-презентация клавесина.

19.00 – в кафе "Сказка" состоятся дни украинской культуры в рамках фестивального движения "Аромат национальной кухни".