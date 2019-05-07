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Новости. Общество
07:55, 07 Мая 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 7 мая.

7 мая – День радио.

11.00 – в Национальном музее РК состоится встреча с создателями мемориала "Вечный огонь" и "Могила неизвестного солдата" к 50-летию его создания.

12.00 – в Повенецкой школе пройдут "Уроки дружбы" в рамках государственно-общественной инициативы "Многонациональная Карелия".

13.00 – в Зале собраний РК на ул. Петербургской, 2 состоится Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны.

14.00 – в Карельском колледже культуры и искусств откроется выставка художественных работ студентов Карельского колледжа культуры и искусств и Университета прикладных наук Оулу (Финляндия).

14.00 – в Национальном музее пройдет встреча, посвященная воспоминаниям об освобожденном Петрозаводске – "Говорят свидетели истории".

15.00 – у Мемориального комплекса "Вечный огонь" состоится республиканская акция "Пост № 1".

15.00 – в Городском доме культуры на пл. Кирова, 1 пройдет X городской конкурс чтецов "Цена Победы".

15.00 – в Зале собраний РК состоится школа юного поисковика.

15.30 – в Национальном архиве РК пройдет встреча с кадетами Карельского кадетского корпуса имени Александра Невского, посвященная Дню Победы.

17.30 – в кинотеатре "Премьер" состоится пресс-конференция, посвященная премьере художественного фильма "Весури" ("Петька"), снимавшегося в Карелии. В 18.00 – премьера.

18.00 – в Евангелическо-Лютеранском приходе Петрозаводска на Древлянской наб., 25 пройдет межконфессиональный фестиваль "Душа Карелии".

19.00 – в Карельской государственной филармонии состоится открытие VIII Международного фестиваля искусств "Онего-Классик" – "Брамс. Немецкий реквием".

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