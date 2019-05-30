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Новости. Общество
07:55, 30 Мая 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 30 мая.

10.00 – в Городской детской библиотеке им. В.М. Данилова на ул. Гоголя, 14 пройдет семинар "Особый читатель в библиотеке" (проводят специалисты Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих).

11.00 – в п. Верхние Важины откроется новый ФАП.

11.00 – в правительстве РК состоится заседание Антинаркотической комиссии Республики Карелия.

14.30 – на ул. Петербургской, 2 пройдет заседание Межведомственной комиссии по координации деятельности субъектов профилактики правонарушений в Республике Карелия.

16.00 – в Городском выставочном зале на пр. Ленина, 26 откроется выставка театральных художников "Игра в куклы" в рамках Года театра в России.

16.15 – в администрации Петрозаводска состоится Комиссия по культурно-историческому наследию.

18.00 – в Национальном театре РК пройдет концерт детских коллективов танцевального клуба "Ритм", посвящённый Дню защиты детей.

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