Новости по теме
Загрузка...
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 16 июля
15-31 июля – в Центральной городской библиотеке им. Д.Я. Гусарова на пр. Октябрьском, 7 – "Каникулы в библиотеке" – тематические дни в библиотеке: книжная выставка и игротека.
15 июля – 31 августа – в библиотеке №3 им. Н. Клюева на ул. Ровио, 17/2 пройдет фотовыставка профессионального кино- и видеооператора Бориса Конанова "Очарование севера Карелии" и выставка авторских кукол "Мир кукол Анны Селифановой".
Объезд Петрозаводска в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
10.07.2019, 15:42
12.07.2019, 14:56
11.07.2019, 15:34
11.07.2019, 21:30
11.07.2019, 14:03
13.07.2019, 10:48
Аналитика
15.07.2019 12:54
Расследование
Как изменения в генплане Петрозаводска могут подвести под уголовную статью.
11.07.2019 14:27
11.07.2019 14:03
09.07.2019 12:08
08.07.2019 13:39
Чтиво
12.07.2019 14:56
Личное мнение
Кому не нужна вся правда о советском терроре?
10.07.2019 13:51
09.07.2019 09:22
08.07.2019 12:32
Медиа
15.07.2019 13:15
Опрос
У вас есть кредит?
Комментарии