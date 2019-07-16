"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 16 июля

15-31 июля – в Центральной городской библиотеке им. Д.Я. Гусарова на пр. Октябрьском, 7 – "Каникулы в библиотеке" – тематические дни в библиотеке: книжная выставка и игротека.

15 июля – 31 августа – в библиотеке №3 им. Н. Клюева на ул. Ровио, 17/2 пройдет фотовыставка профессионального кино- и видеооператора Бориса Конанова "Очарование севера Карелии" и выставка авторских кукол "Мир кукол Анны Селифановой".

Объезд Петрозаводска в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".