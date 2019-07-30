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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 30 июля.
Международный день дружбы
В Кемском районе, на стройплощадке Белопорожских ГЭС состоится церемония перекрытия русла реки. В мероприятии примут участие Секретарь Совета Безопасности РФ Н.П.Патрушева, полномочный представителя Президента РФ в СЗФО А.В.Гуцан, главы РК А.О.Парфенчикова.
15.00 - в Карельском центре авиационной и наземной охраны лесов на ул. Боровая, 4 в рамках нацроекта "Экология" пройдет вручение новой лесопатрульной техники - 10 автомобилей УАЗ.
19.15 - В "Луми" на Неглинской набережной, 52 состоится открытие нового спортивного сезона. Пройдут массовые катания.
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