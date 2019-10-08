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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 8 октября.
8-13 октября – в театре кукол РК пройдут гастроли Архангельского театра кукол.
15.30 – в Центре развития образования на ул. Краснофлотской, 31 состоится квест "Посвящение в учителя" для педагогов со стажем работы до одного года.
16.00 – на проезде Строителей, 47 вручат ключи от новых машин для карельских лесничеств в рамках нацпроекта "Экология".
18.00 – в актовом зале ПетрГУ волонтеров обучат "Цифровому субботнику".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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