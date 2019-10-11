"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 11 октября.

11 октября – рабочая поездка главы Карелии Артура Парфенчикова в Питкярантский район.



11-13 октября – 9.00 – во дворце спорта Koral на ул. Пограничной, 50 состоятся соревнования по художественной гимнастике "Узоры Карелии".



11-13 октября – в Центре культуры "Премьер" на ул. Правды, 38В пройдут Дни немецкого кино.

15.00 – на стадионе "Спартак" пройдет чемпионат и первенство Карелии по футболу среди юношей 2004 года рождения.



16.00 – в Детской школе искусств им. Балакирева на ул. Мичуринской, 5 состоится праздник первоклассников "Посвящение в Балакиревцы".



17.00 – в Детской музыкально-хоровой школе на пр. Первомайском, 4а пройдет концерт-презентация новых музыкальных инструментов "Шаг в будущее".