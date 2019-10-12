"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 12 октября.

12 октября – День единого приема граждан и представителей организаций.



11.00 – Артур Парфенчиков проведет прием граждан в Лахденпохском районе.



11.00-18.00 – в администрации Петрозаводска пройдет День единого приема граждан.

11.00 – в Доме бокса состоится открытый чемпионат и первенство по тайскому боксу (15.00 – торжественное открытие).



11.00 – в Кинерме пройдет культурно-образовательная игра-квест "Я узнаю Карелию".



12.00 – в Прионежском районе состоятся соревнования по спортивному ориентированию "Карелия парк тур 2019".



12.00 – в ДЮЦе на пр. А. Невского, 71 пройдут открытые городские соревнования по робототехнике "РОБОР 2019" для школьников.