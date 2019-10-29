"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 29 октября.

12.00 – в школе №20 на ул. Олонецкой, 75 состоится урок по приготовлению блюд узбекской и украинской кухни в рамках проекта "Вкус национального блюда" КРОО "Общество украинской культуры "Калина".

15.00 – на ул. Энгельса, 4 пройдет информационный семинар по подготовке публичных отчетов для НКО.

16.00 – в школе №7 имени Ф. Тимоскайнена на ул. Трудовых резервов, 7 состоится фестиваль здоровья с участием команды из олонецкой школы.