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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 29 октября.
12.00 – в школе №20 на ул. Олонецкой, 75 состоится урок по приготовлению блюд узбекской и украинской кухни в рамках проекта "Вкус национального блюда" КРОО "Общество украинской культуры "Калина".
15.00 – на ул. Энгельса, 4 пройдет информационный семинар по подготовке публичных отчетов для НКО.
16.00 – в школе №7 имени Ф. Тимоскайнена на ул. Трудовых резервов, 7 состоится фестиваль здоровья с участием команды из олонецкой школы.
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