"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 13 ноября.

Во дворце спорта "Корал" на ул. Пограничной, 50 состоится чемпионат и первенство Петрозаводска по художественной гимнастике (по отдельной программе).



13-14 ноября в отеле "Фрегат" на пр. Карла Маркса, 1А пройдет форсайт-сессия "Экотуризм-перезагрузка". Открытие в 9.00.



13-16 ноября – в Музыкальном театре Карелии состоятся гастроли Белорусского государственного академического музыкального театра (Минск).



11.00 – в администрации главы Карелии на пр. Ленина, 19 пройдет брифинг, посвященный уплате гражданами имущественных налогов. В брифинге примут участие заместитель руководителя УФНС по РК Вера Вятчина и и.о. заместителя министра финансов Светлана Третьякова.



15.30 – в Национальной библиотеке РК состоится семинар Центра развития образования Петрозаводска "Ресурсы Национальной библиотеки в помощь учителю географии и классному руководителю".



17.00 – в Национальном музее Карелии пройдет творческая встреча с актерами Национального театра Карелии "На сцене "Калевала" в рамках акции "Неделя финского языка".