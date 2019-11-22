"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 22 ноября.

22-24 ноября – в Карельском колледже культуры и искусств на ул. Калинина, 54 пройдет VII республиканский фестиваль-конкурс театрального творчества "Открытый мир".



10.00 – в молодежном клубе на Лососинском шоссе состоится сбор лидерских активов "Притяжение неизбежно".



10.00 – в спорткомплексе ДЮСШ №2 в Кондопоге пройдет международный турнир по волейболу памяти Наумова.



11.00 – в администрации Петрозаводска состоится сессия Петросовета.



13.30 – в Ломоносовской гимназии на наб. Ла-Рошель, 11 пройдет XVIII городская учебно-исследовательская конференция "Ломоносовские чтения".



15.00 – в ресурсном языковом медиацентре на ул. Г. Титова, 3 состоится церемония награждения победителей республиканского литературного конкурса среди молодых авторов, пишущих на карельском, вепсском или финском языках "Язык - моя Родина".



15.00 – в гимназии №30 на ул. Еремеева, 7 пройдет день науки, посвященный 150-летию периодической системы Менделеева.



15.00 – в ДЮЦе на пр. А. Невского, 71 состоятся V городские соревнования по первой помощи.



15.30 – во дворце спорта "Корал" пройдет турнир городов России и зарубежья по художественной гимнастике на кубок ЗТ КАССР Липниной Н.Я. 24 ноября – награждение в 17.00.



17.00 – в детской художественной школе на ул. Красноармейской, 18 откроется выставка петрозаводских художников, посвящённой Международному дню акварели.



18.00 – в детской музыкальной школе №1 имени Г. Синисало на ул. Московской, 12 откроется XI международный фестиваль-конкурс фортепианной музыки стран Баренц-региона "Северное сияние".