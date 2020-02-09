"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 10 февраля.

10.00 – в администрации Петрозаводска состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.



10.00 – пройдет внеочередное заседание Заксобрания Карелии. На нем будет рассмотрен проект закона о внесении изменений в бюджет республики на 2020 год.



12.00 – на ул. Андропова, 2/24 откроется фотовыставка работ известного фотохудожника Карелии Вячеслава Каштанова.

13.00 – в "Акватике" состоится первенство Карелии по тхэквондо.



15.00 – в детском театральном центре на ул. Суворова, 2 пройдет школьный этап международного конкурса юных чтецов "Живая классика".



15.30 – в школах Петрозаводска состоятся всероссийские соревнования по волейболу "Серебряный мяч" среди учеников.