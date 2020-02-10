"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 11 февраля.

9.00 – на "Кургане" пройдет чемпионат Северо-западного округа войск национальной гвардии России по военно-спортивному многоборью (зимнему офицерскому троеборью).



9.00 – в ФОКе на ул. Ключевой, 10 состоится чемпионат Северо-западного округа войск национальной гвардии России по служебному двоеборью.



9.30 – в Центре развития ребенка на ул. Питкярантской, 20 пройдет фестиваль "От сдачи норм ГТО к олимпийским зимним играм".



15.00 – в Детском театральном центре на ул. Суворова, 2 состоится школьный этап международного конкурса юных чтецов "Живая классика".