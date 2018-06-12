"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на среду, 13 июня.

13 июня состоится рабочая поездка главы Карелии Артура Парфенчикова по Прионежскому району.

В Академии Фотографии состоится награждение региональных победителей Всероссийского творческого конкурса фотографии и рисунков "Созидая, не разрушай!". Конкурс был организован Фондом "Устойчивое развитие" (Москва) в партнерстве с Государственным Дарвиновским музеем при поддержке Фонда президентских грантов. В 17:30 в Синем кориdoorе откроется выставка лучших работ, а затем состоится просмотр видеороликов на экологические темы.

Адрес Академии фотографии: Литейная площадь, д.3.

Адрес Синего корdoorа: Литейная пл., 3, здание за МФЦ, вход в арку, 3 этаж.

19.00. Музыкальный театр РК. "Ритм" нашей жизни" - юбилейный отчётный концерт, посвящённый 40-летию ансамбля бального танца "Ритм".