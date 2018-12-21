"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 22 декабря.

22 декабря – День энергетика.

Рабочая поездка главы Карелии Артура Парфенчикова в Сортавальский район.

На станции Маткаселькя Артур Парфенчиков примет участие в церемонии запуска скоростного поезда "Ласточка" по маршруту "Санкт-Петербург-Сортавала-Маткаселькя".

9.00 – во дворце спорта Koral на ул. Пограничной, 50 пройдет чемпионат по мини-футболу.

11.30 – в Сегеже состоится открытый чемпионат и первенство Карелии по ушу-саньда.

13.00 – в спортивном зале на стадионе "Спартак" на ул. Герцена, 1а пройдет открытое первенство СК "Киокусинкай "Карелия".

15.00 – в турнирном зале школы №2 на ул. Дзержинского, 26 состоится муниципальный темпо-турнир "Солнцеворот" по шашкам.

17.30 – в тире школы №43 на ул. Попова, 8 пройдет Кубок спортивно-стрелкового клуба "СТАРТ" по пулевой стрельбе из пневматического оружия (награждение).