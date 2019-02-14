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Новости. Общество
20:00, 14 Февраля 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 15 февраля.

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

14-15 февраля – в Сочи официальная делегация Карелии под руководством Артура Парфенчикова примет участие в Российском инвестиционном форуме.

11-17 февраля – неделя, посвященная Международному дню книгодарения, в муниципальных библиотеках "Дарите книги с любовью".

13-17 февраля – дни грузинской культуры в Петрозаводске.

15-17 февраля – в СК "Луми" на Неглинской наб., 52 откроется турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд. 

15-18 февраля – в концертном зале МОУ "Петровский Дворец" пройдет II Межрегиональный конкурс-фестиваль хореографического искусства "Энергия Севера".

10.00 – в администрации главы РК на пр. Ленина, 19 заместитель секретаря Совбеза РФ Р.Г. Нургалиев примет участие в презентации филателической программы к празднованию 100-летия Республики Карелия.

10.00 – на ул. Энтузиастов, 15 состоится торжественное открытие памятной доски в честь Андрея Цветкова, погибшего в Афганистане.

11.00 – пройдет молебен в Храме во имя Святого Пророка Илии. 

11.00 – в Детской музыкально-хоровой школе на пр. Первомайском, 4-а откроется международный фестиваль-конкурс юных композиторов им. А.С. Белобородова "Музыка – моя душа".

12.00 – состоится памятный митинг у мемориального комплекса "Черный тюльпан".

14.00 – в Сортавальском и Суоярвском районах пройдет Этап Кубка Мира по баха, Этап Чемпионата России по автомобильному спорту, ралли-рейд "Россия-Северный лес 2019". Старт первого этапа (Аэродром п. Хелюля). В 17.00 – пресс-конференция (Горный парк Рускеала). В 19.00 – торжественный старт (Горный парк Рускеала). 16 и 17 февраля старт в 8.20 в п. Вяртсиля. Торжественное награждение 17 февраля в 19.00 (База отдыха "Гардарика"). По отдельной аккредитации.

14.00 – в Карельской государственной филармонии Р.Г.Нургалиев примет участие в торжественном собрании и праздничном концерте, посвященным 30-летию окончания войны в Афганистане и Дню защитника Отечества.

16.00 – в музее ИЗО Карелии откроется выставка "Василий Поленов. Возвращение в гимназию".

16.30 – в Спорткомплексе ПетрГУ на ул. Герцена, 31Б пройдут всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью "Шиповка юных" среди обучающихся общеобразовательных организаций.

18.30 – состоится церемония открытия Межрегионального конкурса-фестиваля хореографического искусства "Энергия Севера". 

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