"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 20 февраля.

09.30 – в правительстве РК пройдет заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка (под председательством заместителя главы РК по взаимодействию с правоохранительными органами А. Пшеницына).

15.00 – в кинотеатре "Калевала" состоится кинолекторий, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

16.00 – в Национальном музее РК пройдет презентация книги Ю.В. Шлейкина и М.Л. Гольденберга "Воинская слава Петрозаводска".

17.00 – в актовом зале ПетрГУ на пр. Ленина, 33 состоится гала-концерт городского конкурса-фестиваля семейного творчества "Две звезды".

18.00 – в Петрозаводском музыкальном колледже им. Раутио на ул. Свердлова, 25 пройдет городской концерт учащихся детских школ искусств Петрозаводска "Играют мальчики".