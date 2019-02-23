"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 24 февраля.

21-24 февраля – в ПетрГУ, Петрозаводском музыкальном колледже и консерватории пройдет международный хоровой фестиваль имени Г.Э. Терацуянца.

22-24 февраля – пройдут IV Зимние Полонийные Игры Северо-Западного региона России.

9.00 – на Кургане пройдут детские и семейные забеги KareliaSkiFest. Скиджоринг – лыжные гонки с собаками. Спортивное ориентирование.

10.00 – в школе №43 на ул. Попова, 8 пройдет межрегиональный молодежный сбор лидерских активов МАСОК.nеt.

10.50 – в Чалне в вотчине Талви Укко пройдет второй зимний республиканский фестиваль бега Полумарафон "Lumi Karjala".

11.00 – на Кургане пройдет III фестиваль лыжных видов спорта Karelia Ski Fest 2019. Марш малышей.

12.15 – в СК "Луми" на Неглинской наб., 52 состоится открытый турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд.

13.00 – на катке в Губернаторском парке пройдет программа "Спортивная Карелия".

16.00 – в Сортавальском районе на озере Айранне пройдет международный фестиваль "Зимний драйв в Карелии".