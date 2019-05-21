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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 22 мая.
В детских школах искусств Петрозаводска начинаются отчетные концерты учащихся музыкальных отделений.
Продолжится рабочий визит в Карелию заместителя секретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева.
В 10.00 Петрозаводский городской суд продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева.
В 10.00 парламентский комитет по природным ресурсам и экологии проведет очередное заседание.
В 14.30 в прокуратуре Карелии обсудят вопросы теневой занятости.
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