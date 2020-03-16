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Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

Новости. Общество
19:00, 16 Марта 2020
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 17 марта.

16-17 марта - Рабочая поездка главы Карелии А.О. Парфенчикова в Муезерский район.

17.3 - Детско-юношеский центр Петрозаводска на пр. А. Невского, 71 пройдет презентация волонтерской программы Всероссийского библиотечного конгресса.

Также в администрации в 12.00 должно было состояться вручение медалей ветеранам в честь 75-летия Победы, но мероприятие отменено из-за коронавируса. Власти столицы Карелии будут вручать юбилейные медали ветеранам индивидуально, не приглашая на торжественные мероприятия.

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Комментарии

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новый
2020-03-16 21:50:13
Завтра. Завтра надо пенсов на дачи отправить. Пусть там природой наслаждаются. Нефиг по городу шастать и чихать в очереди в Магнитах. Не замерзнут, погода позволяет.
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