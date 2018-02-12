"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 13 февраля.

9.30 – в правительстве РК пройдет заседание, на котором обсудят внесение изменений в план приватизации Госимущества.

10.00 – в малом зале Законодательного собрания состоится заседание Комитета по законности и правопорядку.

11.30 - в малом зале Законодательного собрания состоится заседание Комитета по бюджету и налогам.

15.00 – на территории республиканского спортивного комплекса "Курган" пройдут Всероссийские соревнования по лыжным гонкам "Пионерская правда" среди обучающихся общеобразовательных организаций.

16.00 - в большом зале администрации Петрозаводска откроется международный зимний фестиваль снежных и ледовых скульптур "Гиперборея".

17.00 – на Советской площади, у набережной Онежского озера, состоится торжественное открытие XVII Международного конкурса снежных и ледовых скульптур "Гиперборея – 2018".