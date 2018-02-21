"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на четверг 22 февраля.

В 09.00 глава Карелии Артур Парфенчиков посетит Кадетский корпус им. А.Невского.

В Сортавале откроется международный фестиваль "Зимний Драйв": соревнования конькобежцев Karelian Ice Marathon 2018, а также автомобильный марафон "25 часов на льду".

В 14.00 в Петрозаводске в центре культуры "Премьер" состоится концерт-презентация документального фильма "Последние рубежи" ко Дню защитника Отечества.

В 18.00 в ТЦ "Добрыня" в Петрозаводске пройдет акция "Добрый шкаф" по сбору одежды и обуви для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.