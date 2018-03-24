"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье, 25 марта.

Сегодня День работника культуры

08.00 - в манеже ПетрГУ на ул. Герцена, 31Б пройдет тестирование норм ГТО по легкой атлетике.

9.40 – в инновационно-технологическом парке ПетрГУ (ауд. 203, 205) состоится чемпионат по игре го.

10.00–18.00 - в Национальном музее РК пройдет семейный музейный праздник "Все в музей": интерактивные экскурсии, мастер-классы, занятия и концерты для жителей и гостей города.

14.00 - на лыжной трассе "Фонтаны" пройдет Чемпионат и Первенство Республики Карелия по спортивному ориентированию (лыжная гонка – общий старт). Закрытие лыжного фестиваля "Зимние фонтаны".

14.30 - во дворце творчества детей и юношества на ул. Красной, 8 состоится гала-концерт межрегионального фестиваля-конкурса хореографического искусства "Энергия Севера".

15.00 - в арт-зала "КДЦ Древлянка" на Березовой аллее, 31 покажут музыкальный спектакль хора русской песни "Питарицы" "Усть-Колодские смотрины".