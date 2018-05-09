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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на четверг, 10 мая.
В 10.00 правительство Карелии обсудит развитие конкуренции и исполнение регионального бюджета.
В 12.00 мэр Петрозаводска Ирина Мирошник ответит на вопросы журналистов.
В 14.00 в Национальном музее Карелии расскажут об акции "Ночь музеев – 2018".
В 15.00 в Институте языка, литературы и истории КарНЦ РАН состоится подписание моглашения о сотрудничестве и совместной деятельности с министерством национальной и региональной политики РК.
В 18.00 в Центре национальных культур и народного творчества Карелии состоится театрализованное представление "Руны карельского фронта".
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