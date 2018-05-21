"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 22 мая.

В 9.15 депутат ЗС Андрей Рогалевич намерен выйти на одиночный пикет у здания карельского парламента.

В 9.15 на стадионе "Спартак" состоится торжественная церемония открытия регионального этапа "Президентских спортивных игр".

В 10.00 очередное заседание проведет законодательное собрание Карелии.

В 10.00 в поселке Вяртсиля стартуют соревнования по многоборью со служебными собаками "Антинаркотический заслон - Карелия 2018 год".

В 10.00 Верховный суд Карелии рассмотрит апелляционные жалобы на приговор экс-главе музея "Кижи" Андрею Нелидову.

С 11.00 до 12.30 состоится встреча делегации российских олимпийских чемпионов с учащимися и преподавателями Петрозаводского педколледжа (Студенческий переулок, 14); с 14.30 до 16.00 делегация посетит Аллею спортивной славы Карелии (Курганский проезд, 3).

В 13.00 в министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии состоится вручение свидетельств гражданам, проживающим в сельской местности, на улучшение жилищных условий.