"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 24 июля.

10.15 – в Петрозаводском городском суде продолжится рассмотрение дела по погибшим на Сямозере детям.

11.00 - в поселке Пряжа пройдут Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию "Клубный Кубок Карелии"

21-29 июля - на Онежском озере проходят Всероссийские соревнования по парусному спорту "Банковский Кубок – Онежская регата 2018".

Гонки в акватории набережной Онежского озера в Петрозаводске 26-28 июля с 11.00 (возможны изменения в расписании в зависимости от погодных условий).