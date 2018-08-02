По теме
Загрузка...
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на пятницу, 3 августа.
В 9.00 в гостинице "Онего Палас" состоится торжественное открытие Дней провинции Фуцзянь в Республике Карелия.
В 14.00 в Сегежском районе пройдет торжественная церемония захоронения останков бойцов Великой Отечественной войны.
В 15.00 в Центре активного отдыха "Ялгора" стартует второй этапр эндуро серии Yalgora Race Enduro 2018.
В 22.00 в местечке Тенгусельга Олонецкого района состоится открытие XV спортивно-туристского праздника "Семиозерье-2018" (4 и 5 августа начало с 10.00).
По теме
Выбор читателей
26.07.2018, 12:36
28.07.2018, 21:20
31.07.2018, 11:58
26.07.2018, 12:05
31.07.2018, 21:30
28.07.2018, 12:39
Аналитика
01.08.2018 14:56
Обществоведение
Директор ООО "Автоспецтранс" Иван Новиков рассказал о трёх первых месяцах "мусорной" реформы в Карелии.
31.07.2018 10:32
30.07.2018 12:59
26.07.2018 16:40
25.07.2018 13:29
Чтиво
30.07.2018 11:24
Без политики
В "Премьере" прошел показ фильма "Деньги", снятого в Петрозаводске.
26.07.2018 12:09
25.07.2018 15:46
Медиа
Опрос
Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?
Комментарии