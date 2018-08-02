"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на пятницу, 3 августа.

В 9.00 в гостинице "Онего Палас" состоится торжественное открытие Дней провинции Фуцзянь в Республике Карелия.

В 14.00 в Сегежском районе пройдет торжественная церемония захоронения останков бойцов Великой Отечественной войны.

В 15.00 в Центре активного отдыха "Ялгора" стартует второй этапр эндуро серии Yalgora Race Enduro 2018.

В 22.00 в местечке Тенгусельга Олонецкого района состоится открытие XV спортивно-туристского праздника "Семиозерье-2018" (4 и 5 августа начало с 10.00).