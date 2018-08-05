"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник, 6 августа.

В 10.00 в администрации Петрозаводского городского округа состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

В 11.00 в Карельском Кадетском корпусе им. А. Невского (ул. Щорса, 5) пройдет круглый стол по патриотическому воспитанию, в котором примут участие представители Карелии, делегация из Краснодарского края.