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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник, 6 августа.
В 10.00 в администрации Петрозаводского городского округа состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.
В 11.00 в Карельском Кадетском корпусе им. А. Невского (ул. Щорса, 5) пройдет круглый стол по патриотическому воспитанию, в котором примут участие представители Карелии, делегация из Краснодарского края.
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