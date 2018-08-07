"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на среду, 8 августа.

10.15 – в Петрозаводском городском суде родолжится рассмотрение дела о гибели детей на Сямозере.

11.00 – в администрации главы РК на пр. Ленина, 19, каб.77 состоится брифинг: "О переходе на цифровое эфирное телевизионное вещание в Республике Карелия".

В брифинге примут участие мпо дорожному хозяйству, транспорту и связи РК А.А. Кайдалов, директор филиала ВГТРК ФГУП ГТРК "Карелия" Л.В. Жданова, директор филиала РТРС "РТПЦ Республики Карелия" В.В. Большаков.