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Новости. Общество
18:30, 19 Августа 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник, 20 августа.

На острове Соловки пройдет совещание по вопросам сохранения и развития Соловецкого архипелага, в котором примет участие глава Карелии Артур Парфенчиков.

В 10.00 в туркомплексе "Карелия" откроется студенческий фестиваль "ДолГО будет КАРЕЛИЯ сниться!"

В 10.00 в администрации Петрозаводска состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

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