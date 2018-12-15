"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 16 декабря.

14-29 декабря – в Доме ремесел на ул. Кирова, 13 состоится Рождественская выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства Карелии.

9.00 – во дворце спорта Koral на ул. Пограничной, 50 пройдет чемпионат по мини-футболу.

10.00 – в Петрозаводском скалодроме на ул. Балтийской, 5Б состоится открытое первенство по скалолазанию.

10.00 – на картодроме на ул. Лыжной пройдет открытый Кубок РК по автомобильному спорту.

11.00 – в Центре социальных инициатив на ул. Красной, 10 пройдет открытый Кубок РК по танцевальному спорту.

13.00 – у памятника О.В. Куусинену во дворе ПетрГУ на пр. Ленина, 33, во дворе Министерства природных ресурсов и экологии РК на ул. Андропова, 2 состоится окончание акции "Эко Эксперимент" по сбору пластиковых бутылок.