"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 25 декабря.

10.00 – в Управлении труда и занятости РК на пр. А.Невского, 33 пройдет заседание Коллегии.

11.00 – в с. Ведлозеро, Пряжинского района состоится торжественное открытие фельдшерско-акушерского пункта.

15.00 – в Национальной библиотеке РК пройдет юбилейный литературный вечер народного писателя Александра Волкова.

15.00 – в общественно-культурном центре НКО на ул. Шотмана, 8 состоится итоговое мероприятие ОКЦ НКО Петрозаводска, посвященное подведению итогов работы в 2018 года и планам на 2019 год.

16.00 – в молодежном клубе на ул. Пробной, 4 пройдет игровая спортивная программа "Новый год стучится".

16.00 – в молодежном клубе в школе №35 пройдет игровая программа "Чудеса приходят к нам".