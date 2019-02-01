Новости по теме
Загрузка...
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 2 февраля.
2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
12.00 – в Доме бокса им. Л. Левина на ул. Шотмана, 38а пройдет торжественное закрытие чемпионата и первенства СЗФО РФ по боксу.
15.45 – в манеже ПетрГУ на ул. Герцена 31Б состоится открытый Кубок Карелии по легкой атлетике.
20.15 – СК "Луми" на Неглинской наб., 52 пройдет открытый турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд в сезоне 2018-2019 годов.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.01.2019, 12:43
30.01.2019, 11:13
31.01.2019, 15:27
29.01.2019, 09:11
29.01.2019, 14:59
28.01.2019, 15:44
Аналитика
31.01.2019 15:22
Обществоведение
В январе состоялись заседания постоянных комиссий Петросовета, где обсуждался план комплексных мероприятий программы "Безопасный Петрозаводск", инициатором которой выступил спикер городского Совета Геннадий Боднарчук.
30.01.2019 16:17
30.01.2019 12:15
30.01.2019 11:55
29.01.2019 15:07
Чтиво
31.01.2019 17:12
Без политики
Учредитель и инвестор Офтальмологического центра Карелии Олег Ковригин рассказал о планах на 2019 год.
31.01.2019 16:24
31.01.2019 11:54
29.01.2019 15:43
Медиа
Сегодня 11:13
Опрос
Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?
Комментарии