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Новости. Общество
20:00, 26 Февраля 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 27 февраля.

9.30 – в КарНЦ РАН на ул. Пушкинской, 11 пройдет стартовая конференция "Гастрономический туризм: путешествия со вкусом" в рамках международного проекта "Калитка – развитие приграничного гастрономического туризма" при финансовой поддержке Европейского Союза, Российской Федерации и Республики Финляндия.

10.30 – на Кургане  состоится церемония открытия  III республиканского этапа Всероссийских соревнований по лыжным гонкам "Пионерская правда" среди обучающихся общеобразовательных организаций.

11.00 – в мэрии Петрозаводска пройдет сессия Петросовета.

14.00 – в средней школе № 3 на ул. Антонова, 10А состоится заседание Координационного  совета по осуществлению государственной поддержки изучения карельского, вепсского и финского языков в образовательных  организациях РК.

 

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