"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 3 марта.

1-15 марта – в детской музыкально-хоровой школе на Первомайском пр., 4-а пройдет фотовыставка благотворительного фонда "Память поколений" – "Герои России, какими их не видел никто".

1-3 марта – в 8.30 в ФОКе на ул. Ключевой, 10 состоятся соревнования по художественной гимнастике "Кижанка". 8.30 – регистрация. 9.00 – старт.

8.00 – в СК "Луми" на Неглинской наб., 52 пройдет товарищеский матч с хоккейной командой Санкт-Петербурга.

10.00–18.00 – в Национальном музее РК состоится праздник "Калевала 2019".

10.00 – на Кургане пройдет 50-й народный лыжный праздник Карелии.

13.45 – в СК "Луми" на Неглинской наб., 52 состоится открытый турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд.