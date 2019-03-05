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Новости. Общество
20:00, 05 Марта 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 6 марта.

4-6 марта – в ЦСИ "Десяточка" на ул. Ключевой, 14 пройдут межрегиональные соревнования по волейболу Северо-Западного федерального округа "Юность". 4 марта – начало соревнований в 9.00.

5-9 марта – на набережной Онежского озера состоится открытый чемпионат и первенство России по сноукайтингу, по зимнему виндсерфингу, кубок Карелии по сноукайтингу, марафон по экспедиционному кайтингу на сверхдлинной дистанции "Транс-Онего 2019". Старт у отеля "Космос". 5 марта – начало соревнований в 10.00; 6-8 марта – начало соревнований в 7.00.

10.00 – в Национальной библиотеке РК на ул. Пушкинской, 5 пройдет Форум женщин Карелии "Сотрудничество во имя будущего".

13.00 – в ресурсном языковом медиа-центре карелов, вепсов и финнов РК на ул. Г. Титова, 3 в рамках Форума женщин состоится секция "Роль женщины в сохранении языков и культуры коренных народов".

17.00 – в медиа-центре "Vыход" на пр. К. Маркса, 14 откроется выставка фотографий Арсения Морозова "Знакомый город".

18.00 – творческая встреча с поэтом и драматургом Сергеем Прониным (Сеппо Кантерво).

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