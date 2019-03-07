Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
20:00, 07 Марта 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

Загрузка...

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 8 марта.

8 марта – Международный женский день.

5-9 марта – на набережной Онежского озера состоится открытый чемпионат и первенство России по сноукайтингу, по зимнему виндсерфингу, кубок Карелии по сноукайтингу, марафон по экспедиционному кайтингу на сверхдлинной дистанции "Транс-Онего 2019". Старт у отеля "Космос". 6-8 марта –  начало соревнований в 7.00.

8-9 марта – в Национальном театре Карелии состоятся гастроли Государственного драматического театра "Приют комедианта".

9.00 – в "Акватике" на ул. Пушкинской, 7 пройдет открытие первенства СЗФО по тхэквондо (юниорки, юниоры 15-17 лет, юноши, девушки 12-14 лет). 14.00 – начало.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.02.2019, 21:30
Шотландец 22 часа боролся с эрекцией после инъекции средства для загара
02.03.2019, 12:08
ФОТО: В Петрозаводске столкнулись три автомобиля
28.02.2019, 10:45
В Петрозаводске разыскивают пропавшую без вести женщину
04.03.2019, 12:37
В Карелии за два месяца убили 7 человек
04.03.2019, 09:25
В Петрозаводске нашли пропавшую без вести женщину
02.03.2019, 09:48
Госавтоинспекция сообщила, где в Петрозаводске установлены камеры

Аналитика

Сегодня 14:07
Обществоведение
"Люцифер" и "Краснопуз"
Как в горсуде Петрозаводска священнику Ивану Петунову ужесточили режим наказания.
Любовь прошла, никто не вспоминает 4
05.03.2019 13:05
"За школу и садик будем воевать!" 5
05.03.2019 11:56
"Единая Россия" превратилась в "проблемный актив" 4
01.03.2019 12:44
"Карелэнерго" проводит массовые проверки приборов учета в рамках дней работы с потерями электроэнергии 1
28.02.2019 14:46
Вся аналитика

Чтиво

06.03.2019 13:45
Личное мнение
Символ прошлого 8
В этом году Петрозаводск отметит полувековой юбилей мемориального комплекса "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы".
Сколько стоит наше здоровье
01.03.2019 12:07
Офтальмологический центр Карелии – 24 часа
28.02.2019 19:31
"КарДент" возвращает улыбке красоту
28.02.2019 13:03
архив чтиво

Медиа

Кайтингисты на Онежском озере
04.03.2019 16:26
все фото и видео

Опрос

Будете ли вы поститься?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»