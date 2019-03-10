"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 11 марта.

11-15 марта – в ЦСИ "Десяточка" на ул. Ключевой, 14 состоятся межрегиональные соревнования по волейболу СЗФО "Летающий мяч". Начало в 9.00.

11-15 марта – в Ломоносовской гимназии на наб. Ла-Рошель, 11 пройдет городской конкурс "Педагог года–2019" в номинации "Педагогический дебют".

12-16 марта – в Национальном театре Карелии состоится театральная Лаборатория "Актерская школа Н. В. Демидова" под руководством Андрея Малаева-Бабеля (в рамках проекта "Театральный перекресток" по Программе приграничного сотрудничества Россия-ЕС "Карелия").

9.25 – в Университетском лицее на наб. Варкауса, 15 пройдет городской конкурс "Педагог года–2019" в номинации "Учитель".

10.00 – в администрации Петрозавосдка состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.