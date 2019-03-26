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Новости. Общество
20:00, 26 Марта 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 27 марта.

27 марта – День войск национальной гвардии РФ.

26-31 марта – на ледовой арене "Луми" пройдут матчи Открытого турнира по хоккею с шайбой среди мужских команд. 

26-31 марта – в Национальном музее Карелии состоится акция "Весенние каникулы вместе с музеем".

26-29 марта – рабочая поездка заместителя секретаря Совбеза Р.Г. Нургалиева в Республику Карелия.

27 марта – рабочая поездка Р.Г. Нургалиева в Кемский район.

10.00 – в Национальной библиотеке Карелии пройдет ежегодное республиканское совещание директоров общедоступных библиотек РК "Библиорегион-10". Первая сессия.

11.00 – в администрации Петрозаводска состоится сессия Петросовета.

14.15 – в управлении труда и занятости РК на пр. Невского, 33 пройдет заседание рабочей группы по координации работы по взаимодействию с работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста.

15.00. – в правительстве Карелии состоится первое заседание Совета по сохранению историко-культурного наследия с участие Артура Парфенчикова. 

18.00 – в городском Доме культуры на пл. Кирова, 1 пройдет первый спектакль камерного театрального коллектива "Формат А4" по пьесе "Грустная комедия".

19.00 – в Музыкальном театре Карелии состоится церемония вручения XVIII Республиканской театральной премии "Онежская маска".

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