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Новости. Общество
20:00, 29 Марта 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 30 марта.

30 марта – День единого приема граждан в Республике Карелия.

26-31 марта – на ледовой арене "Луми" пройдут матчи Открытого турнира по хоккею с шайбой среди мужских команд. 

26-31 марта – в Национальном музее Карелии состоится акция "Весенние каникулы вместе с музеем".

11.00-18.00 – администрация Петрозаводска проведет прием граждан.

11.00 – в сквере Ленинградских ополченцев пройдет акция "Выходные в любимом парке".

11.00 – в детской музыкальной школе №1 им. Г. Синисало на ул. Московской, 12 состоится день открытых дверей.

11.00 – Артур Парфенчиков проведет прием граждан в Петрозаводске, руководители органов исполнительной власти РК – в районах республики.

11.00 – в ПетрГУ на пр. Ленина, 33 пройдет межрегиональная открытая научно-исследовательская конференция обучающихся "Будущее Карелии".

12.00 – во Дворце спорта в Кондопоге состоится региональный этап "Межрегиональной любительской баскетбольной лиги".

14.00 – в Петрозаводском музыкальном колледже им. Раутио на ул. Свердлова, 25 пройдет финал XII Республиканского конкурса патриотической песни "Песни, рожденные сердцем!". Гала-концерт.

18.00 – на пл. Гагарина, 1 состоится республиканский конкурс по английскому языку "Равные возможности".

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