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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 3 июня.
3–9 июня – в коттеджном комплексе Карью Кала в селе Нурмойла Олонецкого района пройдет Фестиваль деревянной скульптуры "Лесная рапсодия".
09.00 – в Кафедральном соборе А. Невского в Петрозаводске состоится праздник "Всех святых в Земле Карельской просиявших", пройдет праздничное богослужение.
10.00 – в администрация Петрозаводска (Большой зал) состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.
11.00 – в МУ "СШ № 2" (ул. Дзержинского 26) пройдет шахматный турнир "Лето-2019" среди школьников.
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