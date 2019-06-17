"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 18 июня.

18 июня – рабочая поездка Артура Парфенчикова в Москву.

10.00 – в Петрозаводском автотранспортном техникуме в АО "АЭМ Технологии" "Петрозаводскмаш" пройдет государственная итоговая аттестация студентов в форме демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills.

11.00 – на стадионе "Спартак" состоится первенство Карелии по пляжному волейболу среди девушек.

19.00 – в Карельской государственной филармонии пройдет концерт "Мелодия дружбы" (Оркестр русских народных инструментов "Онего" и Гельсингфорсский балалаечный оркестр, Хельсинки).