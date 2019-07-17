"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 18 июля

17-18 июля – Карельская делегация примет участие в VI форуме регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге.



В Олонецком этнокультурном центре LINDU на ул. 30-летия Победы, 9 пройдет ремесленный workshop "Мастерская открывает двери".



14.30-21.00 – Ключевая – Кукковка – Центр – Древлянка – Перевалка – состоится городская акция по сбору ртутьсодержащих отходов "Экомобиль".