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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 21 июля
21 июля – День металлурга.
9.00 – в "Ялгоре" состоится республиканский фестиваль детского велоспорта "Ялгора Kids". Открытие в 10.45, награждение в 16.00 – 17.30.
9.30-19.00 – пройдут экологические акции "Сбормобиль" и "Металлмобиль".
11.00 – в "Ялгоре" состоится российский этап "ЯлгораRaceЭндуро". Награждение в 16.00.
16.00 – на стадионе "Спартак" пройдет чемпионат Карелии по футболу среди мужских команд.
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