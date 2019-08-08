Новости по теме
Загрузка...
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 9 августа.
9 августа – Международный день коренных народов мира.
8-9 августа – состоится выездное заседание Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ в Республику Карелия.
9-11 августа – в Сортавальском районе в горном парке "Рускеала" пройдет музыкальный фестиваль "Ruskeala Symphony".
14.00 – на волейбольной площадке на ул. Герцена, 1 состоится спартакиада министерств и ведомств по пляжному волейболу.
18.00 – на пл. Кирова пройдет флешмоб "Карельская крууга".
18.15 – на стадионе "Юность" пройдет чемпионат Петрозаводска по футболу - 2019.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.08.2019, 21:20
03.08.2019, 10:04
05.08.2019, 20:49
01.08.2019, 13:29
05.08.2019, 15:28
Аналитика
Сегодня 12:36
Обществоведение
Озеро Верхнее Куйтто на севере Карелии превращается в вотчину форелеводов.
06.08.2019 10:00
05.08.2019 11:00
01.08.2019 16:48
Чтиво
07.08.2019 11:34
Личное мнение
"Дерево дружбы" в Петрозаводске исключено из Списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.
06.08.2019 13:20
31.07.2019 22:56
Медиа
07.08.2019 14:31
Опрос
Как вы отдыхаете холодным летом?
Комментарии