"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 9 августа.

9 августа – Международный день коренных народов мира.



8-9 августа – состоится выездное заседание Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ в Республику Карелия.



9-11 августа – в Сортавальском районе в горном парке "Рускеала" пройдет музыкальный фестиваль "Ruskeala Symphony".



14.00 – на волейбольной площадке на ул. Герцена, 1 состоится спартакиада министерств и ведомств по пляжному волейболу.



18.00 – на пл. Кирова пройдет флешмоб "Карельская крууга".



18.15 – на стадионе "Юность" пройдет чемпионат Петрозаводска по футболу - 2019.