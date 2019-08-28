"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 29 августа.

26-29 августа – в п. Деревянное пройдет региональный форум молодежного актива "Карелия_100".



26-31 августа – в Петрозаводске и в п. Деревянное состоятся межрегиональные соревнования по парашютному спорту.



9.30 – в Петровском дворце на ул. Красной, 8 пройдет общественно-педагогический форум муниципальной системы образования Петрозаводска "Стратегические ориентиры развития муниципальной системы образования в условиях реализации Национального проекта "Образование".

10.00 – в Сортавальской ЦРБ состоится расширенное заседание коллегии Минздрава РК с общественным советом министерства.



14.30 – в Карельском институте развития образования на ул. Правды, 31 пройдет тематическая площадка муниципальной системы образования Петрозаводска "Современные технологии вовлечения семьи в образовательное пространство ДОУ".



15.00 – в Молодежном инновационном парке ПетрГУ на пр. Ленина, 33 состоится круглый стол по вопросам реализации социальных проектов некоммерческими организациями Карелии.