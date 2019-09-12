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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 13 сентября.
12-13 сентября – в Национальном музее РК состоится научно-практическая конференция "Марциальные Воды в истории Карелии и России".
12-13 сентября – в парке "Зарядье" и районе Ясенево в Москве пройдут Дни культуры Карелии.
12.00 – в Кондопоге откроется территория ЗАГСа, благоустроенная в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
17.00 – в Губернаторском саду состоится экологическая акция "Выходные в любимом парке".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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