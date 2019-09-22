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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 23 сентября.
12.00 – в зале заседания правительства РК состоится презентация инвестиционной привлекательности и экономического потенциала нашей республики делегации послов ЕС в РФ. Визит в Карелию делегации глав дипломатических ведомств государств - членов Европейского Союза продлится в течение двух дней.
15.00 – в Музыкальном театре Карелии пройдет торжественное открытие Международного слета друзей заповедных островов.
16.30 - на площади у Музыкального театра пройдет флешмоб "Заповедная Карелия".
18.00 - в ПетрГУ состоится открытие Международного Баренц Экологического Фильм Фестиваля (БЭФФ - 2019).
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