"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 23 сентября.

12.00 – в зале заседания правительства РК состоится презентация инвестиционной привлекательности и экономического потенциала нашей республики делегации послов ЕС в РФ. Визит в Карелию делегации глав дипломатических ведомств государств - членов Европейского Союза продлится в течение двух дней.

15.00 – в Музыкальном театре Карелии пройдет торжественное открытие Международного слета друзей заповедных островов.

16.30 - на площади у Музыкального театра пройдет флешмоб "Заповедная Карелия".

18.00 - в ПетрГУ состоится открытие Международного Баренц Экологического Фильм Фестиваля (БЭФФ - 2019).